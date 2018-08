Das war am 8. Mai 1945.

Ja. Noch am selben Abend bekam ich einen Vertrag und trat fortan in den damaligen Amiclubs auf. Später studierte ich am Mozarteum Gesang und habe immer gut von meiner Arbeit leben können. Und bin schon für nächstes Jahr beim Opening im Bikini-Art-Museum in Bad Rappenau gebucht mit meinem Repertoire mit Klassikern aus aller Welt. Aber im Bikini werde ich nicht auftreten, höchstens im Badeanzug mit Hüfttuch (lacht). Man wird ja nicht jünger, und die Falten werden laufend mehr. Ich stehe aber dazu und wollte mich auch nie liften lassen. Denn jede meiner Falten ist ein Zeichen meines erfüllten und gelebten Lebens.

Ruth Megary intoniert mit noch immer tragender Stimme den George-Gershwin-Klassiker "Summertime" ihr Lieblingslied, und nippt am Champagnerglas. "So, und jetzt muss ich auf mein Facebook-Profil schauen, meine Bekannte aus der Schweiz macht das für mich und ruft mich gleich an. Leider muss sie mir jedes Mal aufs Neue erklären, wie ich da reinkomme", sagt die Showlegende. Und dann lacht sie wieder.