Das "Top of the Mountain Concert" in Ischgl ist das musikalische Highlight jeder Wintersaison. Robbie Williams (44), Mariah Carey (48), Alicia Keys (37) - alle waren sie schon da. Doch eine stellt die internationalen Superstars alle in den Schatten: Helene Fischer (33, "Achterbahn"). Noch nie waren so viele Gäste auf der Idalp, mitten im Skigebiet und feierten mit der erfolgreichste Sängerin Europas ein sonniges Saisonfinale. Mit ihrer Performance am heutigen Montag beendet die Schlagersängerin die Pistensaison mit 26.000 Fans.