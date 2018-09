Ton in Ton von Kopf bis Fuß Rihanna: Ganz in weißer Spitze bei ihrem jährlichen Diamond Ball

Zum vierten Mal in Folge hat Sängerin Rihanna (30, "Diamonds") in New York ihren Diamond Ball abgehalten. Das Event veranstaltet die 30-Jährige, um Spenden für die Clara Lionel Foundation, die sie in Erinnerung an ihre Großeltern ins Leben gerufen hat, zu sammeln. Auch in diesem Jahr ließ es sich die 30-Jährige nicht nehmen, bei dem unter Stars begehrten Ereignis in einem extravaganten Outfit zu erscheinen.