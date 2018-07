Tomi Adeyemi ist angesagt Sommer-Lektüre: Das empfehlen die Stars

In "Children of Blood and Bone: Goldener Zorn", das Werk erschien Ende Juni auch auf Deutsch, geht es um Zélie, deren Welt einst voller Magie war: "Bis zu der Nacht, als ihre Kräfte versiegten und der machthungrige König von Orïsha jeden einzelnen Magier töten ließ. Die Blutnacht beraubte Zélie ihrer Mutter und nahm einem ganzen Volk die Hoffnung." Jetzt hat Zélie eine einzige Chance, die Magie nach Orïsha zurückzuholen.

"Sex and the City"-Star Sarah Jessica Parker (53) liest Jonathan Miles' "Anatomy of A Miracle" mit ihrem Buchklub. Das Werk ist im Frühjahr in den USA erschienen: Nach einem traumatischen Erlebnis ist Cameron Harris querschnittsgelähmt und lebt mit seiner Schwester in einer heruntergekommenen Gegend in Mississippi. Doch eines Nachmittags steht Cameron plötzlich und unerklärlicherweise aus seinem Rollstuhl auf. Nach diesem "Wunder" wird Cameron zu einer Berühmtheit und rückt in den Mittelpunkt einer hitzigen Debatte darüber, was passiert ist.

Sie gilt als die Wegbereiterin der Promi-Buchklubs, und in diesem Sommer liest Talkshow-Legende Oprah Winfrey (64) mit ihren Fans Anthony Ray Hintons "The Sun Does Shine". 1985 wurde Hinton in Alabama wegen zweifachen Mordes verurteilt. Er wusste, dass es sich um eine Verwechslung handeln musste. Aber als schwarzer Mann mit wenig Geld hatte Hinton wenig Chancen: Er wurde zum Tode verurteilt. Fast 30 Jahre verbrachte er in der Todeszelle, bevor er 2015 freikam: Ein Gericht hatte entschieden, dass die Beweise gegen ihn nicht ausreichen. Seit Juni ist sein Buch auf dem Markt.