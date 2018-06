Tom Jones, Anthony Hopkins und Co. Diese schlechten Promi-Väter kümmern sich nicht um ihre Kinder

Worte, die nicht spurlos an seinem Sohn vorbei gegangen sind. "Diese Aussage tat weh. Es war nicht meine Entscheidung, geboren zu werden [...]", so Jonathan Berkery zur "Mail on Sunday". Sein Promi-Vater habe nie den Kontakt gesucht. "Es gab nie eine Karte zum Geburtstag und zu Weihnachten oder einen Anruf. [...] Er will nichts mit mir zu tun haben", erklärte der heute 29-Jährige weiter und stellte gleichzeitig klar: "Ich will nichts von meinem Vater, nur seine Anerkennung."