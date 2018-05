Tom Ellis bestätigt das Ende "Lucifer": Serien-Aus nach drei Staffeln

"Es tut mir so leid"

Der Hauptdarsteller bedauert das Serien-Aus zutiefst, wie er weiter auf Twitter schreibt: "Es war die wundervollste Erfahrung in den letzten drei Jahren Lucifer zu spielen und sich in euch, die Fans, zu verlieben. [...] Es tut mir so Leid Leute." Der Hashtag "#gutted" macht zudem deutlich, wie "enttäuscht" er von dieser Entscheidung ist.