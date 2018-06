Jetzt hat die katalanische Kompanie La Fura dels Baus das Chorwerk für das Tollwood inszeniert. Und zwar in der typischen dels Baus Art: groß! Die Eröffnung der Olympischen Spiele in Barcelona haben sie inszeniert, die Massen-Schlussszene in Tom Tykwers Romanverfilmung "Das Parfüm" und Haydns "Schöpfung" in der Elbphilharmonie.