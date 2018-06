Tollwood feiert 30-Jähriges Technikchef: "Manchmal hebt ein Zelt eben ab"

Schade. Ist nämlich schön da.

Ja, ich weiß. Ich wohne mit meinem amerikanischen Wohnwagen zweimal zweieinhalb Monate im Jahr auf dem Gelände. Meine Wohnung ist zwar ums Eck beim Rotkreuzplatz, aber ich will immer ansprechbar sein. Manchmal allerdings gehe ich mit meiner Freundin am Mittag eine halbe Stunde essen, das ist dann so etwas wie Freizeit.