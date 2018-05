Tolle Bilder auf Instagram US-Model Chanel Iman wird Mama!

Tolle Neuigkeiten von "Victoria's Secret"-Model Chanel Iman (27): Wie sie selbst via Instagram verkündete, erwartet sie ihr erstes Kind. Zu den Schwangerschafts-News veröffentlichte die in Atlanta geborene Iman einige Bilder, die sie mit Baby-Bauch zeigen. "Unser Märchen geht weiter, während wir auf die Geburt unseres Kindes warten", schrieb die 27-Jährige zu einem der Fotos. Auf einem Schnappschuss ist auch ihr Ehemann, Football-Profi Sterling Shepard (25) von den New York Giants, zu sehen, wie er zärtlich den Bauch seiner Frau küsst.