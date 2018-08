Mit einem Rettungshubschrauber ließen sich Bergretter und ein Notarzt der Berchtesgadener Bergwacht in die Nähe des Unglücksortes in das Watzmannkar fliegen, da die genaue Stelle nicht direkt per Helikopter zugänglich war. Ein Bergwachtler musste zunächst einen sicheren Standplatz in den Berg bohren, ehe weitere Einsatzkräfte, an einem Seil gesichert, dazustoßen konnten.