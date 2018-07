Der Fahrer war rückwärts gefahren und hatte die Frau ersten Ermittlungen zufolge übersehen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie starb unmittelbar nach dem Unfall auf dem Lagerplatz in Thierhaupten (Landkreis Augsburg). Dort hatte sie am Donnerstag Metallabfälle entsorgen wollen.