Tödlicher Unfall Bei Baumfällarbeiten: Knicklader begräbt Arbeiter unter sich

Laim - Am Mittwoch gegen 14.19 Uhr ist es passiert: Bei Baumfällarbeiten ist in München an der Agricolastraße ein etwa 27 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Die Münchner Feuerwehr schildert die Details des tragischen Unfalls: Bei Baumfällarbeiten sei ein Knicklader aus zunächst unbekannter Ursache umgestürzt und habe den Arbeiter unter sich begraben.