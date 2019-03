Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung

Tatsächlich gibt es immer wieder Fälle, in denen Polizeibeamte aus Versehen Schüsse abgeben. Nach Informationen des Innenministeriums allein in der Bereitschaftspolizei bis zu sieben Mal pro Jahr. Bei Tausenden Beamten und dem täglichen Umgang mit Munition sei dies aber generell nicht überraschend. Trotzdem wolle man mögliche Konsequenzen genau überprüfen, betonte Herrmann. Entscheidend sei, dass auch entmunitionierte Waffen noch einmal überprüft werden und in dieser Situation nie auf Menschen gerichtet sein dürfen.

In der Unterkunft, in der sich das Unglück abspielte, sind insgesamt einige hundert Polizisten untergebracht. "Nachvollziehbarerweise sind die anderen Kolleginnen und Kollegen ganz erheblich von den Geschehnissen betroffen", sagte Zimmer. Bereits in der Nacht sei eine Betreuung der Kollegen und Angehörigen organisiert worden.

