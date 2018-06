Töchterchen sorgt für Vorfreude Josh Brolin: So sehr freut sich Barbra Streisand auf ihre Enkelin

"Meine Frau hat ihr ein Armband geschenkt, auf dem 'Oma' stand, und sie fing an zu weinen", so Brolin gegenüber dem "People"-Magazin. Sie sei auf eine schöne Art und Weise anstrengend. Jeden Tag schicke Streisand ihm E-Mails mit Namensvorschlägen und sonstigen Anregungen. "Sie freut sich sehr auf das Baby und ich mag das. Sie ist die typische jüdische Großmutter, die völlig in diesem Event aufgeht. Es ist fantastisch", schwärmt Brolin weiter von seiner Stiefmutter.