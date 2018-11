Todesursache: Lungenentzündung Country-Legende Roy Clark stirbt mit 85 Jahren

Der legendäre US-Country-Sänger und TV-Moderator Roy Clark ("Last Word in Jesus Is Us") ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Das berichtet das US-Magazin "TMZ" unter Berufung auf einen Sprecher des Musikers. Er sei bereits am Dienstag in seinem Haus in Tulsa im Bundesstaat Arizona an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben.