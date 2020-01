Todesursache ist noch ungeklärt Heavy-Metal-Drummer Sean Reinert stirbt mit 48 Jahren

Die Heavy-Metal-Szene trauert um Schlagzeuger Sean Reinert. Der Musiker, der unter anderem für die legendäre Death-Metal-Band "Death" die Drumsticks schwang, wurde nur 48 Jahre alt. Wie das US-Promiportal "TMZ" berichtet, wurde Reinert am vergangenen Freitag, den 24. Januar, von einem Familienmitglied leblos in seinem Haus in San Bernardino im US-Bundesstaat Kalifornien aufgefunden.