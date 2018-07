Todestag von Ulrich Mühe Anna Maria Mühe: So rührend gedenkt sie ihres Vaters

Sein letzter öffentlicher Auftritt

Bei der Oscar-Verleihung im Februar 2007, bei der das DDR-Drama "Das Leben der Anderen" von Florian Henckel von Donnersmarck (45) mit dem Goldjungen ausgezeichnet wurde, absolvierte Ulrich Mühe seinen letzten öffentlichen Auftritt. Die Krebs-Diagnose hatte der in Grimma, Sachsen, geborene Künstler da bereits und die Behandlung lief. Am 22. Juli erlag er dennoch der Krankheit in seinem Haus in Walbeck, Sachsen-Anhalt. Nur wenige Tage zuvor hatte er in einem Zeitungsinterview bestätigt, dass er an Magenkrebs litt.