1937 beginnt er in Bonn Medizin zu studieren. Drei Jahre später wird er als Sanitäter zur Wehrmacht eingezogen. 1942, als er weiterstudieren darf, findet an der Uni kein regulärer Betrieb mehr statt. Im April 1942 wird er in eine Münchner Studentenkompanie versetzt, dort lernt er Hans Scholl und Alexander Schmorell kennen.

Nachdem die Freunde im Dezember 1942 aus der Sowjetunion von der "Front-Famulatur" zurückkehren, schließt sich Willi Graf dem aktiven Widerstand gegen die Hitler-Diktatur an. Seine Freunde haben zu diesem Zeitpunkt bereits vier regimekritische Flugblätter verbreitet.

Experten nennen Willi Graf "den Kundschafter"

Willi Graf arbeitet an den späteren Flugblättern mit, vervielfältigt sie, verteilt sie, beschafft Geld und zieht mit Hans und Alexander nachts los, um in München Parolen wie "Nieder mit Hitler!" an Häuserwände zu schreiben. Und er macht sich aktiv auf die Suche nach weiteren Unterstützern, Experten nennen ihn "den Kundschafter". Zum Jahreswechsel 1942/43 reist Graf mehrmals in seine Heimat Saarbrücken sowie nach Bonn, Freiburg, Köln und Ulm, um alte Freunde aus der katholischen Jugendbewegung zu überzeugen.

Mit der Verhaftung der Geschwister Scholl am 18. Februar 1943 ist auch sein Schicksal besiegelt. Vormittags besucht er noch eine Vorlesung, nachmittags erfährt er von der Festnahme. Er überlegt noch zu fliehen, entscheidet sich aber dagegen. Als er gegen Mitternacht nach Hause kommt in die Wohnung am Englischen Garten, läuft ihm seine Schwester entgegen. "Die Herren warten schon auf dich", sagt sie zu ihm.

Am 19. April 1943 wird er zum Tode verurteilt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Leichnam nach Saarbrücken zu seiner Familie überführt. Im Erzbistum München und Freising läuft derzeit eine Voruntersuchung, ob Willi Graf als Märtyrer seliggesprochen werden kann. 2019 soll die Entscheidung fallen.

Seine Schwester Anneliese († 2009) hat seine Botschaft bis zu ihrem eigenen Tod weitergetragen. Als sie bereits 2005 darauf angesprochen wurde, dass sich rechtsextremes Gedankengut wieder verbreitet, antwortete sie: "Ich habe nicht erwartet, so etwas noch einmal erleben zu müssen."

St. Sylvester erinnert an den Widerstandskämpfer

In München findet anlässlich des 75. Todestag von Willi Graf öffentlich nicht viel statt – im Gegensatz zu Saarbrücken, wo der Widerstandskämpfer und Medizinstudent zur Schule ging und 2003 posthum zum Ehrenbürger ernannt wurde. Die 1. Vorsitzende der Weiße Rose Stiftung, Hildegard Kronawitter, wird an Grafs Todestag ebenfalls in Saarbrücken sein. Ein öffentliches Gedenken gibt es am Donnerstag, 18 Uhr, im Rahmen eines Gottesdienstes in Sankt Sylvester in der Biedersteiner Straße 1a (Schwabing). Willi Graf besuchte die Kirche regelmäßig, er wohnte in der Nähe in der Mandlstraße 26. Eine Tafel erinnert daran.

Zum Gottesdienst wird das Kreuz aus der JVA Stadelheim nach St. Sylvester gebracht, vor dem Willi Graf und die anderen Mitglieder der Weißen Rose vor ihren Hinrichtungen beteten.