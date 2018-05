Bei jenen Schlagerstars, die nicht dieses Glück haben, kommt dann früher oder später der Gerichtsvollzieher, oder?

Ja, natürlich. Das ist nicht nur in der Musikindustrie so. Wenn man eine Zeit lang große Erfolge feiert, egal in welcher Branche, kommt irgendwann die Bremse, ob gesundheitlich oder beruflich. Viele müssen ein Haus bezahlen, das Auto, Frau und Kinder. Man nimmt einen Kredit auf, dann kommt die Steuer. Ein Teufelskreis. Ich kenne das selber.