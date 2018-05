Tod mit 69 Jahren Schlagerstar Jürgen Marcus: 16 Jahre musste er leiden

Was ist COPD?

Jürgen Marcus litt seit 2002 an der Lungenkrankheit COPD, die vor allem Raucher heimsucht. Dieses Leiden, bei dem es keine Heilung gibt, ist eine der häufigsten Todesursachen. Allein in Deutschland erkranken jährlich bis zu fünf Millionen Menschen. COPD entwickelt sich schleichend und wird in der Regel von Atemnot begleitet. Im Endstadium drohen die Auflösung der Lungenbläschen und schließlich Atemversagen.