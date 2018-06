Tod in Frankreich TV-Koch Anthony Bourdain stirbt mit 61 Jahren

Der amerikanische Koch und TV-Moderator Anthony Bourdain ist tot. Der 61-Jährige verstarb am Freitag in seinem Hotelzimmer, wie CNN in einem Statement erklärte. Bourdain moderierte seit 2013 die Food&Travel-Show "Parts Unknown" für den Sender. "Seine Liebe für große Abenteuer, neue Freunde, gutes Essen und Trinken und seine außergewöhnlichen Geschichten über die Welt machten ihn zu einem einzigartigen Geschichtenerzähler", heißt es in der Stellungnahme. Mit seinem Talent habe er die Leute fasziniert. "Wir werden ihn sehr vermissen. Unsere Gedanken und Gebete sind in dieser unglaublich schweren Zeit bei seiner Tochter und Familie", so der Sender.