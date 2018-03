"Da muss man sich doch automatisch Gedanken machen"

Dem Urteil des Amtsgerichts zufolge hatten es beide Angeklagte unterlassen, den Masten in irgendeiner Weise zu sichern. Allerdings, so ein Sachverständiger: "Es gibt keine konkreten Vorschriften, wie so eine Hopfenstange zu errichten ist". Vorschriften brauche es in einer derartigen Situation nicht, hieß es im Urteil des Amtsgerichts. "Ein 1,5 Tonnen schwerer Pfeiler – da muss ich mir doch automatisch Gedanken machen", so Richter Bauer. Nach ausführlichen Rechtsgesprächen zwischen den Prozessbeteiligten konnte das Verfahren dann aber gegen eine Geldauflage zugunsten der Familie des Helfers eingestellt werden.

Beide Männer hatten gestern erneut ihr Bedauern über das tragische Unglück zum Ausdruck gebracht. Georg K. hat ein Kreuz an der Unglücksstelle zum Gedenken an den Verstorbenen anbringen lassen. Oft genug fahre er daran vorbei, so der 37-Jährige. "Aber auch wenn ich es nicht sehe, denke ich ständig daran."

