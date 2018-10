Was ist nur vorgefallen? Die 51-Jährige veröffentlicht ein Foto mit dem Text: "Wenn die Einladung in eine Fernsehsendung in Berlin seit Wochen im Kalender steht und Du wieder ausgeladen wirst, weil Du im Vorgespräch ankündigst diesmal 'nur' über Herzwerk (karitativer Verein gegen Armut im Alter, Anm. d. Red.), ein Modeprojekt, einen Song und Video sowie 'Rote Rosen' zu sprechen... und nicht über Deinen Vater."