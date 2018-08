Tochter von Prinz Andrew Ein Leben in 30 Fotos: Royale Geburtstagsgrüße an Prinzessin Beatrice

Im Rampenlicht stehen meist andere

Ob ihr so viel Aufmerksamkeit überhaupt geheuer ist? Im Gegensatz zu den anderen Mitgliedern der britischen Royals gibt Prinzessin Beatrice sehr selten Interviews. Und wenn doch, wie zuletzt gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester Eugenie (28) in der britischen Ausgabe der "Vogue", werden auch die Kehrseiten des königlichen Lebens angesprochen. "Es ist schwierig, mit diesen Situationen umzugehen", so Beatrice. "Wir sind junge Frauen, die versuchen, Karriere zu machen und ein persönliches Leben zu führen. Und wir sind auch Prinzessinnen und tun das alles in der Öffentlichkeit."