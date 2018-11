Tochter Janina ist schwanger So erfuhren die Reimanns von ihrem neuen Enkelkind

"Ich war ein bisschen perplex"

"Wir haben zusammen in einem Restaurant gegessen", erzählt Manu. Später habe es ein Dessert gegeben und auf dem Kuchen stand "Congrats Grandmother", zu Deutsch "Glückwunsch Großmutter". "Ich war ein bisschen perplex, weil ich nicht dachte, dass es mich betrifft oder dass der Kellner sich am Tisch geirrt hat und guckte Janina ein bisschen ungläubig an", beschreibt sie die Szenerie weiter. Ihre Tochter habe aber nur grinsend genickt. "Und somit war sie frohe Nachricht überbracht: Es wird ein neues Enkelkind."