Hamburg - Nach allen deutschen Tennisspielern ist bei den German Open in Hamburg auch das große Zugpferd Dominic Thiem vorzeitig gescheitert. Der an Nummer eins gesetzte Österreicher verlor am Freitagabend gegen den Chilenen Nicolas Jarry mit 6:7 (5:7), 6:7 (7:9) und verpasst damit völlig überraschend den Einzug ins Halbfinale. Thiem hatte am traditionsreichen Rothenbaum zuvor keinen Satz verloren.