Liverpool - Jedes Mal, wenn Brasiliens Superstar Neymar oder Argentiniens Lionel Messi ein Tor schießen, will Mastercard 10.000 Mahlzeiten an das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen spenden. "Mastercard, ich muss jetzt mal etwas ansprechen", holte der 57-Jährige einen Tag vor einem Testspiel der Brasilianer am Sonntag (16.00 Uhr) in Liverpool gegen Kroatien aus.