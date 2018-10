Der Herbst ist da: Endlich dürfen wir wieder in kuschelige Pullover, dicke Stricksocken und stylische Mäntel schlüpfen. Die Sommerkleider, kurzen Jeansshorts und luftigen Tops brauchen wir eigentlich nicht mehr in unserem Schrank. Doch wohin damit? So wird die Sommerkleidung richtig eingelagert.