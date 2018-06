Das gilt ebenso für die Freibäder, bei denen wir auch die Fragen beantworten, die für einen Schwimmbadbesuch eben wichtig sind: Was ist geboten und (fast wichtiger) wie viel kosten die Pommes mit Ketchup und Mayonnaise. Denn immerhin ist so ein Schwimmbadbesuch ein kleiner Urlaub und in dem darf man auch einmal etwas essen, was diätetisch vielleicht nicht ideal ist. Wer weiter raus fahren möchte: In unserer Übersicht finden Sie auch Seen im Umland, die von den Münchnern auch etwas mehr Beachtung verdient hätten. Immer ans gleiche Ufer? Ist ja auch irgendwann langweilig.