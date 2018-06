Tipps für sie und ihn Bademoden-Trends 2018: So schön kann der Sommer sein

Doch in der Realität schaut’s anders aus. Bademode-Expertin Linda De Maggio (Calzedonia, Hofstatt) zur AZ: "Die Münchner Männer sind noch nicht so weit – wie beispielsweise die Italiener oder Spanier. Wir haben fast alle knappen Slips zurückgeschickt, weil die keiner kaufen will. Die klassischen Badeshorts bleiben bei Männern die beliebteste Hose. Ob kürzer oder länger, sie stehen allen Generationen." Bei Frauen werden die High-Waist-Hosen im 70er-Look sehr gut angenommen. "Das sind absolute Figurschmeichler", weiß die Expertin. "Wer sich an Bauch oder Hüfte dünner tricksen will, greift zum hohen Bund. Bei Frauen sind Tangahosen out."