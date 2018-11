Die einstige Hofverwaltung der Kurfürsten und der Könige gibt es seit 100 Jahren: Am 20. November 1918 wurde sie gegründet – als erste Schlösserverwaltung überhaupt in Deutschland. Ihr Job: Für den Erhalt und die Pflege der Schlösser, Burgen, Parks und Seen im Freistaat sorgen, sie erforschen und für Besucher zugänglich machen.