Tipps an alle Schwangeren Hilaria Baldwin: Wahnsinns Figur schon zwei Wochen nach der Geburt

Zu den Vorher-Nachher-Bildern schreibt sie: "Jeder Körper ist anders, aber ich glaube daran, so aktiv wie möglich zu bleiben. Es gab so viele Momente in dieser Schwangerschaft, in denen ich kein Workout machen wollte." Sie habe sich selbst aufraffen müssen, um wenigstens ein bisschen was zu machen. Aber am Ende habe ihr ihre eigene Konsequenz geholfen, "weil der Körper braucht Aufmerksamkeit und will bewegt werden. Das ist so wichtig für deinen Kreislauf, deine Gesundheit, dein Glück und deine Kraft."