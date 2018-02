Höhepunkt der "grünen Tage" in Dublin ist die Parade zum St. Patrick's Day, zu der über 100.000 Besucher aus dem Ausland erwartet werden. Sie beginnt am 17. März Punkt 12 Uhr am Parnell Square, führt durch das Stadtzentrum und endet an der Kevin Street. Motto des Umzugs mit Marschkapellen, Festwagen, kostümierten Artistengruppen und Performance-Künstlern lautet "Home Is Where the Heart Is". Tags darauf heißt es dann "Big Day Out" am Merrion Square beim bunten Straßenkarneval mit Straßentheater, Musik, Akrobaten und Workshops zur irischen Sprache.