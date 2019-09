Wo gibt's die günstigste Weißwurst auf dem Oktoberfest?

Fast jedes große (und kleine) Zelt hat die Weißwurst daher auf der Speisekarte stehen – wer in den Genuss des Schmankerls kommen will, muss jedoch etwas Geld in die Hand nehmen. Im Schnitt kostet eine Wurst rund 3,50 Euro – viele Zelte bieten die Weißwürste auch nur paarweise an.