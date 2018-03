Was ist nach wie vor die größte Herausforderung, wenn Sie im Rollstuhl sitzen?

Ich muss mich nach wie vor sehr darauf konzentrieren, jeden nur möglichen Reflex, der unserem Körper innewohnt, zu vermeiden. Es gibt zum Beispiel die berühmte Bühnenfliege, die immer dann wach wird, wenn die Scheinwerfer angehen. Und natürlich ist diese schon zwei Mal auf meiner Nase gelandet. Da gilt es dann eben nicht dem Instinkt zu folgen und sie nicht wegzuwischen.

Sie dürfen sich auf der Bühne kaum bewegen. Ist das nicht schwierig für Sie als Schauspieler – oder gerade das Reizvolle?

Schauspielerei hat für mich sehr viel mit der Genauigkeit des Denkens zu tun. Bei dieser Rolle ist man ja durch die Bewegungslosigkeit seines Instruments beraubt und quasi zum Denken gezwungen. Erstaunlicherweise spüre ich aber, dass die Zuschauer ganz genau mitbekommen, was ich fühle und spiele, und das, obwohl ich nur den Kopf bewegen kann. Insofern ist das sehr reizvoll für mich und eine Bestätigung meiner Theorie. Es ist eine tägliche Demuts-Meditation.

Ist es Ihnen passiert, dass Sie sich doch mal bewegt haben?

In einer Szene legt Driss, mein Pfleger, mir ein Bild meiner Brieffreundin aufs Bein. Dieses ist dann runtergerutscht und ich habe die Beine geschlossen, damit es nicht auf den Boden fällt. Da ging dann schon ein kleines Raunen durchs Publikum. Aber ich habe den Zuschauern dann zugezwinkert und sie haben mir das als zu vernachlässigenden Kunstfehler nachgesehen. Womit wir wieder bei den Reflexen wären, die man komplett ausschalten muss.

Wie hat sich das Spielen im Rollstuhl mittlerweile verändert?

Zu Beginn der Proben habe ich noch richtig viele Fahrfehler mit dem Rollstuhl gemacht. Dies führte dann zu diversen Kollisionen mit der Kulisse, aber auch mit meinen Kollegen. Mittlerweile kommt es eigentlich nicht mehr so oft vor. Aber wie gesagt, der Rollstuhl hat ein Eigenleben und deshalb muss man hochkonzentriert sein, auch wenn man schon 400 Mal darin gespielt hat. Aber: Die Unfallquote ist deutlich geringer geworden.

Ihre Tochter ist derzeit in New York als Schauspielerin. Wäre das auch Ihr Traum gewesen?

Tiffany ist wirklich sehr tapfer und mutig, Ich habe es von München nur nach Stuttgart an die Hochschule da geschafft, deshalb bin ich durchaus voller Bewunderung, was sie da leistet – in der Stadt, die niemals schläft. Vielleicht sollte ich den Rollstuhl entführen und wir spielen "Ziemlich beste Freunde" am Broadway. Sie könnte dann meine Assistentin spielen. Ja, das wäre ein Traum.

