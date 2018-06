Schwere Verletzungen warfen den Löwen-Leader immer wieder zurück – am Aufstieg in die 3. Liga hatte Gebhart am Ende nur noch wenig Anteil. Die Bosse verlängerten den Vertrag nicht mehr – die Zeit von Timo Gebhart beim TSV 1860 hat ein Ende! Es ist eine Karriere mit vielen Auf und Abs – ein Rückblick in Bildern, klicken Sie sich durch die Fotostrecke oben.