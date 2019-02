Timesaver Nie wieder Stress am Morgen! So spart man im Bad Zeit

Schnelle Beauty-Tricks vom Profi

Um den Teint mit wenig Zeitaufwand zu perfektionieren, schwören Profis auf getönte Tagescremes. Auch unter dem Begriff BB Cream bekannt, vereint diese zwei Essentials - die Feuchtigkeitscreme und die Foundation. Statt zu warten, bis die Feuchtigkeitscreme eingezogen ist und man das Make-up auftragen kann, spart man sich die Zeit. Unser Tipp: Unbedingt ein Produkt mit Lichtschutzfaktor verwenden, so hat man einen zusätzlichen Beauty-Bonus.

Ein weiterer Trick ist übrigens der Beauty-Blender. Das kleine Stück Schaumstoff zeigt eine große Wirkung - vor allem dann, wenn man morgens noch etwas fahrig ist und zwei linke Hände hat. Denn mit dem smarten Beauty-Tool lässt sich der Concealer ruck, zuck auftragen und perfekt verblenden. Und last but not least setzten wir auf Universal-Sticks, die sich sowohl auf den Lippen als auch auf den Wangen auftragen lassen.