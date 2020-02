Diese Hollywood-Stars werden zur Berlinale 2002 erwartet

In den nächsten zehn Tagen werden auch große Hollywood-Stars in Berlin erwartet. Oscarpreisträgerin Helen Mirren wird mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet. Javier Bardem, Elle Fanning und Salma Hayek werden ebenfalls zur Präsentation ihres gemeinsamen Films "The Roads Not Taken" erwartet.