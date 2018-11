Tierschutzorganisation vor Gericht Nürnberger Delfin-Lagune: Neuer Ärger um ein altes Leck

Das zunächst eingestellte Strafverfahren der Staatsanwaltschaft, das nach einer Anzeige von Peta neu aufgenommen werden musste und jetzt in die Kritik geraten ist, richtet sich gegen vier am Lagune-Projekt beteiligte Mitarbeiter der Stadt. Gegenstand der Ermittlungen, die bereits zu Durchsuchungen im Tiergarten und in Büros der Stadtverwaltung geführt haben, ist unter anderem "Bodenverunreinigung".