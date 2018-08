Helmbrechts - Weil sie eine Katze mit lila Farbe angemalt haben sollen, müssen drei Jugendliche in Helmbrechts (Landkreis Hof) mit einer Anzeige rechnen. "Die 14-Jährigen haben das ganze Fell vom Kopf bis zu den Pfoten angepinselt", sagte ein Polizeisprecher am Montag. Als der Kater in lila zu seiner Besitzerin, einer Seniorin, zurückkehrte, verständigte diese die Beamten.