Tierquälerei in Neuried Herrchen schlägt seinen Hund blutig - Tier beißt Polizisten

Neuried - Mit Engelsgeduld haben Polizisten am Sonntag versucht, einen misshandelten Hund zu beruhigen und einzufangen. Doch am Ende hatte ein Beamter das Nachsehen. Das aufgebrachte und verängstigte Tier ging auf ihn los. "Der Polizeibeamte wurde in die linke Hand gebissen, ist dienstunfähig", sagt Polizeisprecher Peter Werthmann am Montag.