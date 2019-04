Es sei strikt untersagt, die Tiere zu füttern - weder mit selbst mitgebrachten Lebensmitteln oder Pflanzen noch mit Pflanzen aus dem Tierpark. "Die Tiere leben in Hellabrunn in 'Vollpension', heißt es in der Mitteilung zudem, "die von der Futterwirtschaft und den Tierärzten geprüfte und verabreichte Kost ist elementarer Bestandteil für die Gesundheit der tierischen Bewohner".