Tierlieber Serienstar Kaley Cuoco: Rettungsaktion für niedlichen Baby-Seelöwen

Pferde, Hunde, Hasen und Co. liebt sie über alles. Nun hat US-Serienstar Kaley Cuoco (32, "The Big Bang Theory") auch noch einem Baby-Seelöwen das Leben gerettet. An Thanksgiving hatten sie und Ehemann Karl Cook (27) das hilflose Tier am Strand in Santa Barbara, Kalifornien, gefunden und eine Tierschutzorganisation benachrichtigt, wie ein Video auf ihrem Instagram-Account zeigt. Zusammen mit den Freiwilligen konnte das Tier schließlich eingefangen werden.