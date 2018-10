Was war passiert? Eine 24-jährige Frau war am Montagnachmittag im ICE von Bremen nach München wie geplant in Nürnberg ausgestiegen - und vermisste unmittelbar nach dem Aussteigen ihre Hundehandtasche samt Vierbeiner. Sie vermutete, dass man ihren Chihuahua mit dem vielsagenden Namen Tyson gestohlen hatte und wandte sich gegen 16 Uhr hilfesuchend an die Bundespolizei.