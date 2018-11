München - Einen echt tierischen Vermisstenfall hat die Polizei in Pasing-Lochhausen zu klären. Unbekannte haben in einer Schrebergartenanlage in der Osterangerstraße 20 Meerschweinchen gestohlen. Die Tiere stammen aus dem Garten einer 35-Jährigen. Die Täter demolierten sämtliche Käfige.