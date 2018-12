Tierischer Einsatz Polizei liefert sich Verfolgungsjagd mit Ziegenbock 

Pfeffenhausen - Mehr als zwei Stunden lang haben Polizisten in Niederbayern versucht, einen Ziegenbock einzufangen. Der widerspenstige Bock sei auf einer Straße im Landkreis Landshut gesichtet worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Das Tier war demnach bereits am Donnerstag in Pfeffenhausen "alleine unterwegs und stolzierte völlig unbekümmert auf der Fahrbahn umher."