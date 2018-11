Neuburg an der Donau - Kommt ein Alpaka in die Kapelle: Was klingt wie der Anfang eines Witzes, ist in Neuburg an der Donau Realität. Die Congregatio-Jesu-Schwestern haben sich drei Alpakas angeschafft. Tiere, die ursprünglich aus den südamerikanischen Anden kommen. In Neuburg stehen sie nicht nur draußen auf der Weide und grasen, sondern besuchen die Ordensfrauen auch in ihren Zimmern – und gucken mitunter mal ins Gotteshaus. "Nicht regelmäßig", wehrt Monika Glockann (64), die Oberin, ab. Sie hält das Trio gerade im Hof an der Leine. "Aber neugierig in die Kapelle reingeschnuppert haben sie tatsächlich schon. Warum auch nicht? Das sind ja auch Geschöpfe Gottes!"