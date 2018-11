Brunnthal - Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstag gegen 8.30 Uhr sind der Polizei zwei Hunde-Händler ins Netz gegangen. Die Beamten hielten auf der A8 Richtung Salzburg auf Höhe Brunnthal einen Transporter an. Am Steuer zwei 28-Jährige. Im Transporter fanden die Beamten sechs Hunde in fünf Transportboxen - in einem erbärmlichen Zustand.