Tiefenbacherin tot in Westernstadt aufgefunden Todesfall in Pullman City

Eging am See/Tiefenbach - An einer Feuerstelle in Pullman City ist eine Frau aus Tiefenbach im Landkreis Landshut tot aufgefunden worden. Das bestätigte Polizeisprecher Günther Tomaschko auf AZ-Anfrage. Die Frau war Mitglied einer Gruppe von Wanderreitern, deren Mitglieder in der Westernstadt übernachtet hatten. Die 64-Jährige wurde demnach gegen 6.45 Uhr von einem weiteren Besucher der Westernstadt entdeckt. Nach Polizeiangaben ist die 64-Jährige aus dem Landkreis zuvor aus noch ungeklärter Ursache gestürzt. Ob möglicherweise Vorerkrankungen vorlagen, ist ebenfalls nicht bekannt. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gebe es aber laut Polizei nicht.