München - Es ist DAS Derby schlechthin in der 3. Liga. Am 24. November trifft der TSV 1860 im Grünwalder Stadion um 14 Uhr auf die Amateure des FC Bayern. Am Mittwoch, 6. November um 9 Uhr startet der Ticketverkauf für die Löwenmitglieder. Karten gibt es im Kartenvorverkauf auf dem Trainingsgelände oder im Online-Ticketshop unter www.tsv1860-ticketing.de